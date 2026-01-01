Nato a mezzanotte e un minuto, Filippo è il primo bimbo del 2026

Il parto all'ospedale Buzzi di Milano. Ventotto minuti dopo a Roma è arrivata Benedetta
Il piccolo Filippo, che pesa 2.780 grammi, si è aggiudicato il primato di primo milanese nato nel 2026, venendo alla luce all'ospedale Buzzi a mezzanotte e un minuto. All'Ospedale Macedonio Melloni di Milano, presidio dell'ASST Fatebenefratelli Sacco come il Buzzi, entrambi punti di riferimento per l'assistenza alla nascita sul territorio milanese, alle 00.10 ha visto invece la luce la piccola Isabella. Al Sant'Eugenio di Roma, la prima nata della Capitale: Benedetta. La bimba è venuta alla luce a mezzanotte e ventinove minuti.
Il piccolo Filippo, dunque, è il primo milanese nato nel 2026. Alle 00.10 ha visto la luce, sempre a Milano, Isabella. Entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute. Nel 2025, nei due presidi ospedalieri del Buzzi e della Macedonio Melloni sono stati registrati complessivamente 4.921 parti, di cui 3.268 presso il primo e 1.653 presso la seconda struttura. L'ASST Fatebenefratelli Sacco "rivolge un augurio di benvenuto ai primi bimbi del 2026 e alle loro famiglie, con l'auspicio che il nuovo anno prosegua al meglio, all'insegna della salute e della gioia". Al Niguarda la prima nata è stata Sofia, 3.260 grammi, venuta al mondo alle 4.03.
All'ospedale Sant'Eugenio di Roma la prima nata si chiama Benedetta ed è venuta al mondo alle 00:29, con un parto naturale. La bambina è la prima figlia di mamma Sabrina Tocci e di papà Kevin Cianfrocca.