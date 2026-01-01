Nato a mezzanotte e un minuto, Filippo è il primo bimbo del 2026

Il piccolo Filippo, dunque, è il primo milanese nato nel 2026. Alle 00.10 ha visto la luce, sempre a Milano, Isabella. Entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute. Nel 2025, nei due presidi ospedalieri del Buzzi e della Macedonio Melloni sono stati registrati complessivamente 4.921 parti, di cui 3.268 presso il primo e 1.653 presso la seconda struttura. L'ASST Fatebenefratelli Sacco "rivolge un augurio di benvenuto ai primi bimbi del 2026 e alle loro famiglie, con l'auspicio che il nuovo anno prosegua al meglio, all'insegna della salute e della gioia". Al Niguarda la prima nata è stata Sofia, 3.260 grammi, venuta al mondo alle 4.03.