I "nuovi italiani" salutano il Belpaese. Un terzo degli espatriati è nato all'estero

"Un Paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via", scriveva ne La luna e i falò Cesare Pavese, senza sapere forse che avrebbe anticipato le idee di tanti connazionali anni dopo. I giovani italiani fuggono dall'Italia e spesso si tende a credere che ad animare questo esodo siano solo motivazioni collegate al lavoro. Per quanto la voglia di una carriera professionale migliore resti comunque una importante spinta per chi desidera di espatriare, cresce sempre più la percentuale di chi lascia il Belpaese anche per altre ragioni. Tanti per esempio abbandonano il proprio Paese anche perché fanno fatica a sentirsi pienamente inclusi nella società in cui sono cresciuti. Questo vale soprattutto per i ragazzi italiani di seconda generazione, sempre più propensi ad abbandonare quei luoghi che avevano rappresentato l'Eldorado per i loro genitori appena qualche decennio prima.