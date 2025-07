Ius Scholae, Tajani apre: "Chi vuole voti il nostro testo", no dalla Lega

Il disegno di legge sullo stesso tema presentato dal Pd prevede sia lo ius soli, sia lo ius scholae. I dem vorrebbero due canali principali per il riconoscimento della cittadinanza: ai minori nati in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno è soggiornante regolare nel nostro Paese da almeno un anno al momento della nascita del figlio; a coloro che, giunti in Italia entro i 12 anni , abbiano frequentato almeno cinque anni il sistema nazionale d'istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia. Il Pd chiede, parallelamente, anche la riduzione del vincolo della residenza continuativa: da dieci a cinque anni per chi non appartiene a uno Stato membro dell'Unione europea; a tre anni se appartiene ad uno Stato Ue; a due anni se riconosciuto come rifugiato, o persona cui è stata accordata la protezione sussidiaria o se apolide. Il Pd vuole riconoscere a tutti i minori nati in Italia o con background migratorio, inclusi i rifugiati e richiedenti asilo, la possibilità di essere tesserati presso le federazioni sportive nazionali. Nei casi di evidente interesse sportivo (confermato da una commissione Coni) i democratici chiedono si possa ottenere la cittadinanza italiana se è stato completato un ciclo scolastico di almeno cinque anni in Italia, oppure se almeno uno dei genitori è nato in Italia, o se uno dei genitori dimostri almeno un anno di residenza regolare.