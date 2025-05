Cittadinanza, Conte: "Da M5s libertà di voto, io a referendum voterò sì"

"Il M5s ha dato libertà di coscienza" al referendum sulla cittadinanza "perché riteniamo che la strada migliore per affrontare questa problemi sia lo Ius scholae e infatti abbiamo una proposta di legge che prevede l'acquisto della cittadinanza con il compimento di un ciclo scolastico". Così il presidente dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea romana del Movimento, annunciando che lui comunque voterà a favore del quesito sulla cittadinanza. Non è "la nostra strada preferita" perché non garantisce "nessun percorso di integrazione a differenza di un ciclo scolastico. Detto, ciascuno voterà in libertà, personalmente voterò sì", ha precisato.