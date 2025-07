Ius Scholae, Tajani: "In sintonia col programma del centrodestra"

Sullo Ius Scholae Antonio Tajani sostiene di avere "sempre la stessa posizione. Abbiamo presentato una proposta di legge che si chiama Ius Italiae per far sì che la cittadinanza sia una cosa ancora più seria di quanto sia stata in questi ultimi anni. Una parte della nostra proposta è già diventata legge, ora rimane la parte che riguarda i giovani che hanno compiuto la scuola dell'obbligo per 10 anni con profitto", ha spiegato il vicepremier. "La nostra proposta è assolutamente in sintonia con il programma del centrodestra, nel passato anche Fratelli d'Italia era favorevole a questa posizione", ha aggiunto.