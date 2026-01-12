Liliana Resinovich, Cassazione: "Inammissibile il ricorso di Visintin"

Il marito di Liliana si è sempre dichiarato innocente. "Sono sereno, non devo dimostrare niente: so quello che ho vissuto con Liliana e so che siamo stati bene insieme. Non devo provare nulla a nessuno. Se la giustizia dovesse avere prove contro di me, io sono qui", ha detto a dicembre scorso l'uomo in occasione dell'anniversario della scomparsa della moglie. A distanza di quattro anni, comunque, la verità sulla morte della donna non è stata ancora scoperta.