Vittorio Veneto (Treviso), scontro tra due auto: morta una bimba di 4 anni e sette feriti

Tragico incidente a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Una bambina di 4 anni è morta e sette persone sono rimaste ferite in uno scontro che ha coinvolto tre veicoli lungo la statale 51 "Di Alemagna". Anas comunica che la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni dopo il sinistro e riaperta nel pomeriggio e il traffico è stato momentaneamente indirizzato sulla viabilità comunale. Sono intervenute le forze dell'ordine, l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e le squadre Anas.