Nola (Napoli), bambino di 10 anni muore investito a un passaggio a livello

"Una tragedia, non ci sono parole - ha commentato De Gregorio - . Sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sul passaggio a livello. Rfi punta all'eliminazione totale dei passaggi a livello sulla propria rete. Anche Eav nel suo piccolo elimina tutti i passaggi a livello appena possibile. Non è una scelta ma un obbligo per le norme sulla sicurezza ferroviaria".