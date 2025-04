Treviso, troppi costi e pochi fedeli: la parrocchia vende la chiesa di Fontanelle

Una chiesa troppo vuota per giustificare i costi di gestione, sempre più alti. È questa la motivazione alla base della decisione della parrocchia di San Pietro Apostolo di mettere in vendita l’edificio religioso situato in via Papa Giovanni XXIII, a pochi passi dal municipio di Fontanelle, in provincia di Treviso. Una scelta sofferta ma inevitabile, secondo il parroco don Ezio Segat, che ha spiegato al Gazzettino come la struttura non sia più sostenibile né necessaria.