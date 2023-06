Treviso, tutti 10 in pagella per Samantha: "So quanti sacrifici hanno fatto i miei genitori"

Il pensiero ai genitori

Come accaduto lo scorso giugno, il pensiero va subito alla famiglia. "I miei genitori mi supportano e sono molto orgogliosi - spiega Samantha -. Trent'anni fa mi papà è sbarcato in Italia dall'Albania. E so bene quanti sacrifici ha fatto per me". L'amore per lo studio è innegabile. Al quotidiano Il Gazzettino la ragazza racconta: "Sono una perfezionista. Già questo mi sprona- dice -è stato più complicato confermarsi su questi livelli. Si sente un po' di pressione. Ma alla fine riesco a gestire le cose senza eccessi". Samantha infatti, cerca di non privarsi degli svaghi tipici dei ragazzi della sua età: "Mi ritaglio anche il tempo per coltivare le mie passioni: mi piace leggere, uscire con le amiche, incontrarmi con i miei cugini e con i miei familiari e così via" racconta. Già dall'anno scorso le si era presentata la possibilità di frequentare due anni in uno, opportunità riservata agli studenti che ottengono almeno 8 in tutte le materie. Samantha però, ha preferito rifiutare: "Era un'opportunità. Ci ho pensato, ma non ho voluto caricare troppo".