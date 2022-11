Carlotta Rossignoli chiude il profilo Instagram: troppi insulti social per la sua laurea "record" in Medicina

Dopo giorni di polemiche sulla sua laurea in tempi record in Medicina , le critiche e le richieste di chiarimenti arrivate dai compagni di università e l' odio social che l'ha travolta, la giovane ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram . "È solo invidia, tutto è stato fatto rispettando la legge", si era difesa replicando alle accuse.

La 23enne veronese, modella e influencer, era finita nell'occhio del ciclone dopo la laurea in tempi record in Medicina, con il massimo dei voti, all'Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano. Un risultato raggiunto in anticipo rispetto ai suoi colleghi di corso grazie, come lei aveva spiegato in alcune interviste, unicamente al frutto di duro lavoro, carattere e organizzazione.

Subito però erano arrivate le critiche e i dubbi da parte di alcuni studenti della facoltà di Medicina che avevano parlato di "esami a porte chiuse" svolti dalla 23enne, di "favoritismi" e dell'impossibilità di finire esami, corsi e fare i tirocini obbligatori con quelle tempistiche. Da qui è poi montato il caso mediatico che ha portato Carlotta a chiudere il suo profilo social, probabilmente per la tempesta di odio e gli insulti che l'hanno travolta nell'ultima settimana.

A difendere Carlotta era stato anche il virologo Roberto Burioni che è insegnante in quell’università. "Carlotta non ha avuto nessuno sconto e nessuna facilitazione - aveva spiegato -. Non si capisce il clamore suscitato visto che io stesso, che ho impiegato i regolari cinque anni per fare il Classico, mi sono laureato all'Università Cattolica nel lontano 1987 a ventiquattro anni. Forse la mia fortuna è stata che allora non c'erano i social".

La 23enne, che in passato è stata premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Alfiere del lavoro per la maturità classica conseguita con 100 e lode in quattro anni, in un primo momento aveva incassato le critiche con un "non ti curare di loro ma guarda e passa", scritto su Instagram. Poi negli ultimi giorni aveva continuato a postare sul social come se nulla fosse. Ma i commenti di odio si sono moltiplicati e la 23enne dottoressa in Medicina ha quindi deciso, almeno per il momento, di dire addio.