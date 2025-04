Oderzo (Treviso), bambino gioca con lo smartwatch in classe e fa 70 chiamate d'emergenza

Settanta telefonate a 118 e carabinieri in meno di un'ora: è "l'impresa" compiuta per sbaglio da un bambino di soli quattro anni di Oderzo (Treviso). Il piccolo stava giocando con il suo smartwatch mentre era in classe in una scuola materna, quando ha iniziato a effettuare le chiamate d'emergenza a raffica. Dall'altro capo del telefono i soccorritori non ricevevano risposta o segnalazioni, ma sentivano soltanto il vociare di bambini. Dopo una decina di chiamate tutte uguali, hanno capito che non si trattava né di scherzi né di richieste di aiuto volontarie.