Arezzo, bimbo salva la nonna da una crisi epilettica grazie a manovre sanitarie apprese a scuola

Un bambino di 11 anni di Arezzo ha salvato la nonna 60enne colpita da un attacco di epilessia grazie alle manovre sanitarie imparate durante alcuni corsi organizzati a scuola. Il piccolo, accortosi che la donna stava male, l'ha sostenuta affinché non sbattesse la testa, ha chiamato i soccorsi e l'ha adagiata in una posizione corretta, ovvero sul fianco, affinché non soffocasse. Come ha raccontato il padre del bambino e figlio della 60enne al Corriere della Sera, la donna sta bene. "Mio figlio è stato davvero eccezionale, un piccolo eroe", ha detto l'uomo.