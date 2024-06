Gorizia, arresto cardiaco mentre gioca a calcetto: salvato dai compagni

Il fatto è accaduto venerdì 14 giugno intorno alle 20. Subito dopo il malore del 24enne, i compagni, compresa la gravità della situazione, hanno chiamato il 112 e iniziato le manovre di rianimazione, anche con l'utilizzo del defibrillatore, appunto. Sono servite due scariche del Dae per far sì che si riprendesse, a due minuti dall'arrivo dell'ambulanza. Il 24enne è stato quindi intubato e portato in codice rosso all'Ospedale di Cattinara, a Trieste.