Ferramosca ha iniziato il suo percorso professionale all'ospedale Ca' Foncello nel 1988, dopo la specializzazione in chirurgia e anestesia e rianimazione. Il primo incarico è stato quello di chirurgo d'urgenza. Undici anni più tardi, nel 1999, è entrata nel Suem 118, il servizio di emergenza-urgenza che sarebbe diventato il centro della sua attività professionale. Nel marzo del 2020 ne ha assunto la direzione. Una coincidenza tutt'altro che semplice: proprio in quei mesi l'Italia si trovava alle prese con l'esplosione della pandemia di Covid-19.