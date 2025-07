Lavoro, donare giorni extra ai colleghi bisognosi: ecco cosa sono le ferie solidali

Introdotta dal Jobs Act (il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015), quella delle ferie solidali è una misura che sta prendendo sempre più piede nelle aziende italiane. Al lavoratore dipendente, che, "per prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti", i propri giorni di ferie maturati non bastano, vengono in soccorso i colleghi con donazione volontaria e a titolo gratuito dei propri. Come? Con le ferie solidali. Un'opzione di welfare aziendale, con specifiche condizioni normative e contrattuali.