Milano, il gesto di solidarietà dei colleghi: gli donano le ferie per curare il papà malato

"Non perderò lo stipendio" - "Quando la mia responsabile mi ha detto di questa catena di solidarietà mi sono commosso. Mi sono sentito parte di qualcosa che va oltre il lavoro. Perché l’azienda mi ha sempre dato una mano, non mi hanno mai negato alcun permesso, ma un gesto così grande davvero non lo immaginavo. Mi permette di non perdere lo stipendio e anche l’anzianità di servizio e allo stesso tempo di essere accanto ai miei genitori. Per me la famiglia è importantissima. Inoltre, anche i nostri colleghi stanno vicino a papà, non solo con le ferie donate, ma anche con i messaggi su una chat di ex dipendenti. Spero che leggere la nostra storia possa essere d'aiuto per altri casi come il nostro: magari altre aziende decideranno di introdurre un fondo solidale", ha detto Fabio.