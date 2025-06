Treviso, i genitori dell'alunno rimproverato dalla maestra perché "stufa di correggere errori": "Terrorizzato dall'andare a scuola"

"Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un progressivo aumento della sua ansia e della sua paura, alimentate dagli atteggiamenti vessatori della docente, che lo ha ripetutamente minacciato di escluderlo dalla gita scolastica e dal saggio di fine anno. La situazione è diventata per noi inaccettabile quando, oltre a leggere l'ennesima nota scritta in modo inappropriato, abbiamo appreso da diverse testimonianze di altri bambini, che nostro figlio era stato costretto a rimanere in piedi fuori dall'aula per due ore consecutive durante la lezione, appoggiato al muro, subendo un'umiliazione inaccettabile. Di fronte a questi fatti di reiterata mortificazione verso nostro figlio e che ci hanno seriamente preoccupato per l'andamento della sua salute, abbiamo scelto di intervenire con determinazione come genitori, anche in forza del fatto che le nostre istanze erano state, in più occasioni, minimizzate durante il colloquio avuto con la dirigenza dell'istituto", hanno aggiunto, per poi sottolineare di aver formalizzato le segnalazioni alla scuola il 13 maggio 2025 "con una comunicazione epistolare via e-mail, sia alla direzione scolastica locale trevigiana, che alla direzione centrale di Roma dell'istituto, portando a conoscenza il problema che da mesi coinvolge nostro figlio e il trattamento che gli veniva riservato. Lo stesso giorno la scuola ci ha risposto per iscritto, sostanzialmente precisando che 'le azioni correttive adottate non mirano a svalutare il bambino ma a stimolarlo'".