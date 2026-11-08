Treviso, il gatto miagola senza sosta e dà l'allarme: grazie a lui scoperta una fuga di monossido di carbonio

Nonostante il malessere, la giovane è uscita di casa per raggiungere il posto di lavoro. Durante il tragitto, però, i sintomi non sono diminuiti. Ha quindi fermato l'auto e telefonato al 118. Il personale sanitario ha sospettato un'esposizione al monossido di carbonio e ha disposto il trasferimento all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.