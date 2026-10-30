La tragedia

Parma, due morti per intossicazione da monossido: grave una neonata

I soccorritori del 118 hanno recuperato i corpi di un 35enne e di una 32enne presumibilmente di origine africana: salvo un bimbo di 6 anni

30 Ott 2026 - 12:51
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Due persone, un uomo e una donna, sono morte a causa di un'intossicazione da monossido. Inoltre, una bambina di sette mesi verserebbe in gravissime condizioni. È successo a Bocca d'Enza di Mezzani (Parma), dove sono intervenuti carabinieri e soccorritori del 118, che hanno recuperato i corpi di un 35enne e di una 32enne, presumibilmente di origine africana. Nel casolare c'era anche un altro bambino di sei anni, uscito con le proprie gambe dall'abitazione. La neonata è stata portata in elisoccorso al Maggiore di Parma. Sono in corso accertamenti: tutto potrebbe essere partito dal malfunzionamento di una stufa. Dalle prime informazioni non si segnala una situazione di degrado.

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