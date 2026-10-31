Lucca, famiglia con due bambini di uno e tre anni intossicata dal monossido

Intossicazione da monossido di carbonio per una famiglia di quattro persone - padre 30enne, madre 34enne e bambini di uno e 3 anni - a Ponte a Moriano di Lucca nella notte. Dopo la valutazione al pronto soccorso dell'ospedale San Luca, i quattro sono stati tutti trasferiti alla Camera iperbarica dell'ospedale Santa Chiara di Pisa. Prima l'uomo di 30 anni è stato portato in codice giallo all'ospedale di Lucca. Intervenuti inizialmente automedica di Lucca e ambulanza Croce Verde. Poi è intervenuta anche ambulanza infermieristica di Borgo a Mozzano e, valutata la presenza di monossido di carbonio nell'abitazione, anche la moglie e i due figli sono stati portati in codice verde all'ospedale di Lucca. E' una famiglia originaria della Nigeria. Accertamenti tecnici nella casa dei vigili del fuoco per stabilire la provenienza del gas dopo averne rilevato la presenza.