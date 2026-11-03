Parma, famiglia intossicata dal monossido: morta anche la neonata

Originaria del Senegal, la famiglia viveva da diversi anni nel Parmense e si era trasferita da poco nell'abitazione di via Bocca d'Enza. Secondo una prima ricostruzione, per riscaldare la camera da letto sarebbe stata utilizzata una stufa a legna, dalla quale si sarebbero sprigionate le esalazioni che hanno provocato l'intossicazione. Il padre di 35 anni e la madre di 32 sono morti probabilmente nel sonno. La loro figlia di sette mesi, soccorsa ancora in vita, è stata inizialmente trasferita al centro iperbarico dell'ospedale di Vaio, a Fidenza, e successivamente ricoverata in terapia intensiva pediatrica al Maggiore di Parma, dove è deceduta questa mattina.