La donna aveva 70 anni e viveva assieme al marito in via Posato ad Avegno, in provincia di Genova. L'incendio ha avvolto velocemente l'abitazione, è probabilmente partito dal camino. La situazione, già drammatica, sembrava essersi risolta bene. La coppia, infatti, era riuscita a scappare e mettersi in salvo già prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Poi la tragedia. Accortasi che i suoi gatti erano rimasti intrappolati tra le fiamme, la signora non ha esitato ed è rientrata in casa nel tentativo di salvarli. Il gesto, coraggioso, le è costato la vita. Il tetto è crollato e la 70enne è rimasta intrappolata, morendo, probabilmente, soffocata dal fumo.