Canada, incendio nella base militare di Wainwright: morti e numerosi feriti

Secondo quanto riportato, a Edmonton è stato attivato il codice arancione, un protocollo di risposta alle emergenze che consente di organizzare l'assistenza in caso di un afflusso eccezionale di pazienti. Il provvedimento si è reso necessario per gestire le persone trasferite dagli ospedali di Wainwright verso le strutture sanitarie della città. Il dottor Warren Thirsk, medico del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital di Edmonton, ha detto alla Cbc: "Si tratta di un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare in questo momento. È un disastro. È un disastro che si verifica una volta ogni 15-25 anni". Il medico ha spiegato che le strutture sanitarie di Wainwright erano "completamente sopraffatte" dal numero di persone che necessitavano di cure. Il primo ministro canadese Mark Carney ha parlato di "un grave incidente che ha causato un incendio di vaste proporzioni" e ha assicurato che il governo federale sta collaborando con le autorità dell'Alberta e gli amministratori locali. La premier provinciale Danielle Smith ha definito il rogo "significativo e tragico".