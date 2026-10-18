Canada, incendio nella base militare di Wainwright: morti e numerosi feriti
Soccorsi al lavoro dopo il rogo divampato in un'area di addestramento. Gli ospedali della zona sono in difficoltà per l'elevato numero di pazienti
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Nel Canada occidentale, precisamente in Alberta, un incendio di vaste proporzioni è divampato nella base militare di Wainwright provocando morti e feriti. A confermarlo è stato il ministro della Difesa canadese David McGuinty, senza fornire ulteriori dettagli sulle vittime e sulle cause dell'accaduto. Le fiamme hanno oltrepassato il perimetro della struttura e si sono diffuse rapidamente a causa dei forti venti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco provenienti da diverse giurisdizioni, mentre gli ospedali di Wainwright e della vicina Edmonton hanno dovuto affrontare un afflusso straordinario di pazienti.
Le prime informazioni sull'incendio
Le prime notizie, riportate dall'emittente canadese Cbc, indicano che il rogo si è sviluppato in un'area destinata all'addestramento militare. Le immagini diffuse sui social media hanno mostrato una densa colonna di fumo scuro levarsi dalla zona interessata. La gravità dell'episodio è stata confermata dal ministro della Difesa David McGuinty, che durante un incontro con la stampa ha dichiarato: "Si sono registrati sia morti che feriti in seguito a un incidente nella base". La struttura ospita il Canadian Manoeuvre Training Centre e il 3rd Canadian Division Training Centre ed è considerata una delle basi militari più attive del Paese. Al momento, tuttavia, non sono stati comunicati dettagli precisi sulla dinamica dell'incidente, né è stato chiarito che cosa abbia provocato l'incendio.
Le fiamme alimentate dal vento
A peggiorare la situazione ci sono poi anche le forti raffiche di vento, secondo previsioni fino anche a 100km/h, che stanno favorendo l'avanzata delle fiamme. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state inviate sul posto per contribuire alle operazioni. Le autorità locali hanno comunque invitato i cittadini a evitare la zona e a lasciare libere le strade per consentire il passaggio dei mezzi di emergenza. "Evitate la zona e lasciate libere le strade per i veicoli di soccorso. Non dirigetevi verso il luogo dell'incidente e non cercate di avvicinarvi per osservarlo", ha comunicato il distretto municipale attraverso i social media. È stato inoltre istituito un centro di coordinamento per le emergenze. I residenti sono stati invitati a recarsi al Wainwright Health Centre soltanto in presenza di un'effettiva necessità medica critica, così da non ostacolare la gestione dell'emergenza.
Ospedali sotto pressione
Secondo quanto riportato, a Edmonton è stato attivato il codice arancione, un protocollo di risposta alle emergenze che consente di organizzare l'assistenza in caso di un afflusso eccezionale di pazienti. Il provvedimento si è reso necessario per gestire le persone trasferite dagli ospedali di Wainwright verso le strutture sanitarie della città. Il dottor Warren Thirsk, medico del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital di Edmonton, ha detto alla Cbc: "Si tratta di un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare in questo momento. È un disastro. È un disastro che si verifica una volta ogni 15-25 anni". Il medico ha spiegato che le strutture sanitarie di Wainwright erano "completamente sopraffatte" dal numero di persone che necessitavano di cure. Il primo ministro canadese Mark Carney ha parlato di "un grave incidente che ha causato un incendio di vaste proporzioni" e ha assicurato che il governo federale sta collaborando con le autorità dell'Alberta e gli amministratori locali. La premier provinciale Danielle Smith ha definito il rogo "significativo e tragico".