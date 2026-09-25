L'intervista al New York Times

Canada, Carney: "Governo si è preparato per un'invasione da parte degli Usa"

"Sarebbe irresponsabile non prendere in considerazione questo scenario"

25 Set 2026 - 14:54
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Il presidente Usa Donald Trump e il primo ministro del Canada Mark Carney © Ansa

Il presidente Usa Donald Trump e il primo ministro del Canada Mark Carney © Ansa

Il governo canadese si è preparato a una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista al New York Times.

Le dichiarazioni di Carney al New York Times

 A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli. "È semplicemente gestione del rischio. Non è lo scenario di riferimento, ma sarebbe irresponsabile non prepararsi", ha spiegato. Carney ha poi affermato di parlare "frequentemente" con Trump e che i due avevano parlato "diverse volte" da quando, il mese scorso, i negoziati commerciali si erano interrotti.

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"Abbiamo un buon rapporto"

 "Dal mio punto di vista, abbiamo un buon rapporto, nel senso che possiamo prendere il telefono e parlare tra noi delle questioni. Lui è diretto. Io sono diretto per quanto riguarda le rispettive posizioni. In questo modo è molto più efficiente, quindi sapete che questo rapporto esiste e continuerà a esistere", ha sottolineato.

Secondo il premier canadese esiste ancora una possibilità di riprendere i negoziati con gli Stati Uniti e rilanciare l'accordo commerciale che era saltato alla fine di agosto.

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