Canada, Carney: "Governo si è preparato per un'invasione da parte degli Usa"

A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli. "È semplicemente gestione del rischio. Non è lo scenario di riferimento, ma sarebbe irresponsabile non prepararsi", ha spiegato. Carney ha poi affermato di parlare "frequentemente" con Trump e che i due avevano parlato "diverse volte" da quando, il mese scorso, i negoziati commerciali si erano interrotti.