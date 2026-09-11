Dalla pelliccia di pony al mezcal, dai golf cart fino ai lustrini e ai mobili di bambù. Le nuove vittime dell'inasprimento della guerra commerciale tra Usa e Canada, più che un elenco di obiettivi commerciali da colpire, sembrano parte di una lista della spesa per un bazar. Dopo un primo affondo di Donald Trump a fine agosto, e i contro-dazi con cui ha risposto il premier canadese Mark Carney, la Casa Bianca ha deciso di puntare i piedi e mettere nuovamente alle strette Ottawa minacciando tariffe al 50% e addirittura lo stop alla frontiera di alcuni prodotti. O, almeno, vuole dare l'impressione di farlo. Anche perché la merce simbolo del Canada - lo sciroppo d'acero - non è stata quasi sfiorata dalle tariffe a stelle e strisce. E altri prodotti, inseriti nelle liste di proscrizione americane, non possono essere nemmeno prodotti legalmente nel Paese della foglia d'acero.