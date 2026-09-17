Trump minaccia l'Ue, nuovi dazi se Canada diventa membro associato

"Lo trovo ridicolo"; ha aggiunto Trump. "Se dovessero farlo, e se dovessi ritenerlo un atto ostile, applicherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa", ha assicurato appena sceso dall'Air Force One in North Carolina. Il tycoon parteciperà a un evento elettorale a Gastonia, a sostegno di Michael Watley, il candidato repubblicano al Senato nello Stato, dove la competizione è molto serrata in vista delle midterm, con il democratico Roy Cooper che appare in vantaggio nei sondaggi più recenti (50,2% contro 42,4%).