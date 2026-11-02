Incendio in un B&b nel Maceratese: quattro intossicati tra cui un minore

Quattro persone, tra cui un anziano e un minore, sono rimaste intossicate a seguito di un incendio divampato intorno alle ore 16.30 del 2 novembre in un B&b in località Castreccioni di Cingoli, in provincia di Macerata. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Apiro ha provveduto a mettere sotto controllo la situazione, dopo che il proprietario aveva inizialmente contenuto le fiamme utilizzando un estintore. Le persone intossicate sono state affidate al personale sanitario per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.