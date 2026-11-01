Ponte di Legno, devastante incendio divora albergo: 40 ospiti evacuati

L'allarme è scattato intorno alle 21. Da una prima ricostruzione pare che le fiamme siano partite da una canna fumaria. Nel giro di pochi minuti l'incendio ha coinvolto buona parte della copertura in legno, estendendosi poi all'ultimo piano dell'albergo. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte, con i vigili del fuoco che sono rimasti impegnati sul posto fino all'alba, fino a quando le fiamme non sono state completamente domate. I clienti sono stati tratti in salvo e non si registrano feriti.