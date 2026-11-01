Ponte di Legno, devastante incendio divora albergo: 40 ospiti evacuati

© Vigili del Fuoco
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Terrore a Ponte di Legno, in provincia di Brescia. Un devastante incendio ha infatti divorato nella notte un hotel nel cuore della località turistica montana, richiedendo l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco, giunte persino dal Trentino, per un totale di oltre 50 operatori. In salvo tutti e 40 gli ospiti della struttura: tra loro, almeno 16 sono stati soccorsi dal personale sanitario dopo essere rimasti leggermente intossicati dal fumo.
L'allarme è scattato intorno alle 21. Da una prima ricostruzione pare che le fiamme siano partite da una canna fumaria. Nel giro di pochi minuti l'incendio ha coinvolto buona parte della copertura in legno, estendendosi poi all'ultimo piano dell'albergo. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte, con i vigili del fuoco che sono rimasti impegnati sul posto fino all'alba, fino a quando le fiamme non sono state completamente domate. I clienti sono stati tratti in salvo e non si registrano feriti.
Ingenti i danni alla copertura in legno, mentre il terzo piano mansardato è stato danneggiato dalla caduta dei materiali e dalle sostanze utilizzate per spegnere le fiamme. L'edificio è rimasto in piedi, ma è stato dichiarato inagibile. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.