Trieste, incendio nel Porto Vecchio: morti un uomo e una donna

A Trieste un uomo e una donna sono morti nella notte tra domenica e lunedì 2 novembre in un incendio divampato in un magazzino dismesso del Porto Vecchio, area in cui trovano rifugio di fortuna migranti provenienti dalla rotta balcanica. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, la polizia e i soccorsi sanitari. I due corpi, carbonizzati, sono stati trovati durante le operazioni di spegnimento delle fiamme. Nel rogo è crollato anche un solaio.
Fuoco pare partito da una fiamma utilizzata per cena
Secondo una prima ipotesi l'incendio sarebbe stato innescato da una fiamma accesa per la cena da parte di un gruppo di migranti. Nonostante molti siano riusciti a mettersi in salvo, le due persone sono rimaste intrappolate in una stanza del magazzino e non hanno avuto scampo.