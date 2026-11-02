Trieste, incendio nel Porto Vecchio: morti un uomo e una donna

A Trieste un uomo e una donna sono morti nella notte tra domenica e lunedì 2 novembre in un incendio divampato in un magazzino dismesso del Porto Vecchio, area in cui trovano rifugio di fortuna migranti provenienti dalla rotta balcanica. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, la polizia e i soccorsi sanitari. I due corpi, carbonizzati, sono stati trovati durante le operazioni di spegnimento delle fiamme. Nel rogo è crollato anche un solaio.