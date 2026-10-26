ambienti saturi

Si scaldano con un braciere, famiglia con due bambini intossicata da monossido nel Vicentino

Ricoverati i genitori con i figli di 2 e 19 anni. L'allarme è scattato alle tre del mattino

26 Ott 2026 - 10:11
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© Vigili del Fuoco

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Famiglia intossicata dal monossido di carbonio finisce in ospedale. Al San Bortolo di Vicenza sono stati ricoverati una coppia di genitori con i figli di 19 e 2 anni. Secondo le prime ricostruzioni all'interno dell'appartamento di Isola Vicentina (Vicenza) la famiglia stava utilizzando un braciere con della carbonella per riscaldare gli ambienti e la lenta combustione associata alla mancata vigilanza nel corso della notte hanno prodotto una quantità sufficiente di monossido che ha saturato tutti gli ambienti. L'allarme è scattato poco prima delle 3 del mattino. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco.

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