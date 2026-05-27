Treviso, entra nel giardino di una villetta e ruba i vestiti stesi

Un furto fuori dalla norma sta facendo discutere una cittadina in provincia di Treviso. A Montebelluna, nelle prime ore del mattino un uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si introduceva nel cortile di una villetta in via Tronconi, a poca distanza dal centro cittadino, per portare via alcuni vestiti stesi ad asciugare. Nel video incriminato si vede il presunto ladro aggirarsi indifferente all'interno della proprietà con calma. L'uomo osserva lo stendino, sceglie alcuni capi e poi si allontana rapidamente. Parte degli indumenti sarebbe rimasta a terra nel giardino, forse perché qualcuno lo avrebbe disturbato durante il furto.
Lo sfogo della proprietaria
A pubblicare le immagini sui social è stata la proprietaria dei vestiti rubati, amareggiata per quanto accaduto. "Non essere nemmeno più liberi di stendere il bucato dentro il proprio giardino. Non ho più parole", ha scritto nel post condiviso online. Tra gli oggetti rubati ci sarebbero una vestaglia ricamata dal forte valore affettivo, alcuni jeans, una felpa della figlia, pantaloni sportivi e altri vestiti. Un bottino modesto dal punto di vista economico, ma che ha colpito molto la famiglia coinvolta. Dopo la diffusione del video, diversi residenti avrebbero contattato privatamente la donna raccontando episodi simili avvenuti negli ultimi tempi. C'è chi parla di scarpe sparite dai cortili e chi di biciclette rubate. In paese inizia a circolare la voce che dietro a questa scia di furti ci possa essere la stessa mano.
La questione privacy
La proprietaria ha spiegato di non voler presentare denuncia: "Non la faccio, perché altri mi hanno detto che per queste cose neppure si muovono". Intanto sui social il caso ha acceso il confronto tra chi chiede maggiori controlli e chi invita alla prudenza nella pubblicazione dei video online.