Treviso, entra nel giardino di una villetta e ruba i vestiti stesi

A pubblicare le immagini sui social è stata la proprietaria dei vestiti rubati, amareggiata per quanto accaduto. "Non essere nemmeno più liberi di stendere il bucato dentro il proprio giardino. Non ho più parole", ha scritto nel post condiviso online. Tra gli oggetti rubati ci sarebbero una vestaglia ricamata dal forte valore affettivo, alcuni jeans, una felpa della figlia, pantaloni sportivi e altri vestiti. Un bottino modesto dal punto di vista economico, ma che ha colpito molto la famiglia coinvolta. Dopo la diffusione del video, diversi residenti avrebbero contattato privatamente la donna raccontando episodi simili avvenuti negli ultimi tempi. C'è chi parla di scarpe sparite dai cortili e chi di biciclette rubate. In paese inizia a circolare la voce che dietro a questa scia di furti ci possa essere la stessa mano.