Treviso, trovato ubriaco per 10 volte: espulso dall'Italia

L’uomo, un cittadino indiano classe 1997, è entrato in Italia nel 2022 senza permesso regolare. Per cercare di sanare la propria posizione, ha presentato una richiesta di protezione internazionale, ma l’istanza è stata rigettata in via definitiva perché ritenuta manifestamente infondata. Durante la sua permanenza in Italia, l’uomo ha vissuto per un periodo nel parcheggio Appiani di Treviso, una zona già nota alle forze dell’ordine per episodi di degrado urbano. Qui è stato più volte segnalato per comportamenti molesti e disordini in stato di ebbrezza.