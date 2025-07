Treviso, esche al "prosecco" contro i topi: la deratizzazione segue i gusti locali

Oltre alle esche "gourmet", il piano prevede un potenziamento del sistema di monitoraggio e controllo, nonché una campagna informativa rivolta ai cittadini. Una brochure con sei semplici consigli spiega come ridurre la presenza dei ratti: dalla gestione dei rifiuti domestici e dell'umido, all'attenzione verso le ciotole di cibo per animali lasciate all'esterno, fino all'adozione di misure preventive nei locali con tavoli all'aperto, e una campagna mirata verso i ristoratori, che riceveranno indicazioni sulle corrette pratiche da adottare per limitare la disponibilità di cibo per i roditori. Un'ulteriore novità è rappresentata dall'uso di rapaci notturni come alleati naturali nella lotta ai ratti: in particolare, si promuoverà la nidificazione dell'allocco, tramite l'intervento di un faunista incaricato.