Treviso, trovato morto il patrigno del 23enne deceduto mentre fuggiva dai carabinieri

È stato trovato morto nella sua abitazione di Oderzo (Treviso) Zdravko Subotic, 43 anni, patrigno di Kevin Anghele, il ragazzo di 23 anni morto in un incidente stradale mentre stava scappando da un posto di blocco dei carabinieri. L'uomo, di Pordenone, si sarebbe tolto la vita. I rapporti tra il 43enne e il giovane si sarebbero deteriorati negli ultimi tempi, al punto da spingere Anghele a lasciare la casa in cui abitava con la madre e il patrigno per trasferirsi a Pordenone.