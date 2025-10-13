Treviso, crisi respiratoria dopo il parto in casa: neonata muore in ospedale

Una neonata, colpita da una crisi respiratoria dopo il parto avvenuto in casa domenica, è morta in ospedale a Treviso. Lo ha comunicato l'azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. Il decesso, secondo quanto riferito, è avvenuto due ore dopo il trasferimento al nosocomio, dove era giunta in elicottero con shock emorragico e conseguente ricovero in terapia intensiva. Stando a quanto riporta la Tribuna di Treviso, la bimba era nata in casa a Borso del Grappa secondo la volontà dei genitori, che hanno altri figli nati anch'essi con parto domiciliare.