Treviso, crisi respiratoria dopo il parto in casa: neonata muore in ospedale

© ansa
Una neonata, colpita da una crisi respiratoria dopo il parto avvenuto in casa domenica, è morta in ospedale a Treviso. Lo ha comunicato l'azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. Il decesso, secondo quanto riferito, è avvenuto due ore dopo il trasferimento al nosocomio, dove era giunta in elicottero con shock emorragico e conseguente ricovero in terapia intensiva. Stando a quanto riporta la Tribuna di Treviso, la bimba era nata in casa a Borso del Grappa secondo la volontà dei genitori, che hanno altri figli nati anch'essi con parto domiciliare.
L'elicottero era stato fatto giungere sul posto dalle ostetriche che hanno assistito la puerpera, figure non appartenenti al servizio sanitario pubblico. Sulla vicenda stanno compiendo accertamenti i carabinieri.