Cadde dal tettuccio di un'auto in corsa, morto 23enne a Treviso

È morto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso il 23enne che l'11 ottobre è caduto dal tettuccio di un'auto in corsa a un raduno automobilistico. Lo riporta il Gazzettino. Il giovane, residente a Jesolo, nel Veneziano, faceva il videomaker e la sera dell'incidente stava realizzando le riprese della manifestazione a Paese, nel Trevigiano. Dopo oltre un mese in terapia intensiva, il giovane non ce l'ha fatta.
Cosa è successo
Stando a quanto emerso dalle indagini, il 23enne sarebbe precipitato dal tettuccio di un'auto perdendo l'equilibrio durante una curva e battendo violentemente la testa sull'asfalto. L'amico che era alla guida, un ventenne, si era fermato immediatamente a prestare soccorso e a lanciare l'allarme. Le condizioni del giovane erano apparse fin da subito disperate.
Aperto un fascicolo
A seguito dello schianto, la Procura di Treviso aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi a carico del ragazzo alla guida, il quale ora dovrà rispondere di omicidio colposo. Sono in corso accertamenti anche sul raduno di appassionati di motori che, stando a quanto emerso, non sarebbe stato autorizzato.