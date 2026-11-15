Cadde dal tettuccio di un'auto in corsa, morto 23enne a Treviso

Stando a quanto emerso dalle indagini, il 23enne sarebbe precipitato dal tettuccio di un'auto perdendo l'equilibrio durante una curva e battendo violentemente la testa sull'asfalto. L'amico che era alla guida, un ventenne, si era fermato immediatamente a prestare soccorso e a lanciare l'allarme. Le condizioni del giovane erano apparse fin da subito disperate.