IL DRAMMA

Cadde dal tettuccio di un'auto in corsa, morto 23enne a Treviso

Il giovane, di Jesolo, faceva il videomaker e stava realizzando le riprese di un raduno automobilistico

15 Nov 2026 - 10:23
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È morto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso il 23enne che l'11 ottobre è caduto dal tettuccio di un'auto in corsa a un raduno automobilistico. Lo riporta il Gazzettino. Il giovane, residente a Jesolo, nel Veneziano, faceva il videomaker e la sera dell'incidente stava realizzando le riprese della manifestazione a Paese, nel Trevigiano. Dopo oltre un mese in terapia intensiva, il giovane non ce l'ha fatta.

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Cosa è successo

 Stando a quanto emerso dalle indagini, il 23enne sarebbe precipitato dal tettuccio di un'auto perdendo l'equilibrio durante una curva e battendo violentemente la testa sull'asfalto. L'amico che era alla guida, un ventenne, si era fermato immediatamente a prestare soccorso e a lanciare l'allarme. Le condizioni del giovane erano apparse fin da subito disperate.

Aperto un fascicolo

 A seguito dello schianto, la Procura di Treviso aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi a carico del ragazzo alla guida, il quale ora dovrà rispondere di omicidio colposo. Sono in corso accertamenti anche sul raduno di appassionati di motori che, stando a quanto emerso, non sarebbe stato autorizzato.

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