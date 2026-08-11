DOPO UNA SERATA CON GLI AMICI

Cade dal cofano di un'auto in corsa, gravissimo 20enne nel Mantovano

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura, che poco dopo è partita

11 Ago 2026 - 17:33
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Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 al termine di una serata trascorsa con alcuni amici.

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Cosa è successo

 Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sul cofano della vettura, che poco dopo è partita. Dopo aver percorso un tratto di strada, il 20enne avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.

I soccorsi

 Soccorso da un'automedica e dalla Croce Verde di Mantova, è stato trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. I carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti stanno ricostruendo la dinamica e hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti.

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