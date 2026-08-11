Cade dal cofano di un'auto in corsa, gravissimo 20enne nel Mantovano

Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 al termine di una serata trascorsa con alcuni amici.
Cosa è successo
Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sul cofano della vettura, che poco dopo è partita. Dopo aver percorso un tratto di strada, il 20enne avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
I soccorsi
Soccorso da un'automedica e dalla Croce Verde di Mantova, è stato trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. I carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti stanno ricostruendo la dinamica e hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti.