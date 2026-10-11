Treviso, 23enne cade dal tettuccio di un'auto in corsa durante delle riprese video: è gravissimo

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 18.40 a Padernello, frazione di Paese, in provincia di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ragazzi stava effettuando delle riprese video per una manifestazione e il 23enne si era issato sul tettuccio dell'auto, guidata da un ragazzo di 20 anni. Mentre la vettura proseguiva con il suo movimento, a una curva il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio e così sarebbe precipitato a terra.