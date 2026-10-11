Treviso, 23enne cade dal tettuccio di un'auto in corsa durante delle riprese video: è gravissimo

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Delle riprese video che rischiano di trasformarsi in tragedia. Un giovane ragazzo di 23 anni, residente a Jesolo, è caduto dal tettuccio di un'automobile in movimento e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Le condizioni sarebbero critiche: è ricoverato in fin di vita all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.
La dinamica
L'incidente è avvenuto intorno alle ore 18.40 a Padernello, frazione di Paese, in provincia di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ragazzi stava effettuando delle riprese video per una manifestazione e il 23enne si era issato sul tettuccio dell'auto, guidata da un ragazzo di 20 anni. Mentre la vettura proseguiva con il suo movimento, a una curva il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio e così sarebbe precipitato a terra.
I soccorsi e la lotta per restare in vita
È scattato immediatamente l’allarme e sul posto si è recato il personale sanitario del Suem 118 che, dopo aver prestato le prime cure al 23enne, ne ha disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero gravissime.
Sull’accaduto indagando i Carabinieri, che ricostruiranno l’esatta dinamica dell’incidente e si accerteranno delle circostanze legate alle riprese video e al ragazzo sul tettuccio dell'auto.