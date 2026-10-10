Spagna, multa da 750mila euro per la finta lotteria dell'auto di lusso di un noto youtuber
Il content creator TheGrefg aveva invitato i follower per un euro un'immagine digitale che dava a loro il diritto di avere un biglietto per l'estrazione della vettura. La sanzione è stata emessa dal ministero dei Diritti sociali, dei Consumi e dell'Agenda 2030
In Spagna, una società che ha organizzato lotterie online senza autorizzazione - con in palio un'auto di lusso di proprietà di uno youtuber spagnolo - è stata multata per la cifra di 750mila euro. La sanzione è stata emessa dal ministero dei Diritti sociali, dei Consumi e dell'Agenda 2030 che ha qualificato la violazione come molto grave ai sensi della legge sul gioco. Stando alle indiscrezioni dei quotidiani locali, il content creator è "TheGrefg".
Le scommesse illecite
L'influencer spagnolo, residente ad Andorra, ha promosso sui social la lotteria dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Per partecipare al concorso, gli utenti acquistavano per un euro un'immagine digitale (wallpaper), che dava a loro il diritto di avere un biglietto per l'estrazione dell'auto, valutata oltre 75mila euro al momento dell'iniziativa. Secondo il ministero, sono stati venduti in totale 376.850 "ticket" per la lotteria, accessibile anche tramite indirizzi IP spagnoli, ma per la quale la società non aveva richiesto l'autorizzazione prevista dalla normativa nazionale. La società sanzionata ha presentato ricorso, ma il ministero ha respinto la domanda.
La giustificazione di Thegrefg
Lo youtuber, vero nome David Cánovas Martínez, è una delle star del web più seguite al mondo, celebre soprattutto per i suoi video e dirette dedicate ai videogiochi. Finito al centro delle polemiche, l'influencer ha scritto un post su X chiarendo che la multa riguarda la società e non lui come persona. "Non ho problemi se vengo multato, ma non è questo il caso" ha chiosato "TheGrefg". Il ragazzo, originario di Murcia, ha sottolineato che la sua partecipazione alla promozione della lotteria non lo rende responsabile dell'illecito.
Il fenomeno delle lotterie illegali sui social
Dallo smartphone da mille euro alle supercar di lusso, sui social spopolano i finti giveaway che in realtà nascondono vere e proprie lotterie clandestine. Un business illegale che coinvolge influencer e canali di messaggistica, dove il confine tra marketing e gioco d'azzardo viene azzerato. Per la legge italiana, quando un'estrazione richiede un pagamento diretto o l'acquisto di un bene fittizio senza alcuna autorizzazione ministeriale, non si tratta di una semplice promozione. Parliamo di un'attività illecita che viola il Testo Unico di Pubblica Sicurezza e la disciplina sulle manifestazioni a premio (D.P.R. 430/2001), configurando il reato di esercizio abusivo di giochi e scommesse.
Chi fa i controlli in Italia
A mettere un freno al "far west digitale", in Italia, sono i maxi controlli incrociati della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affiancate dai recenti interventi dell'AGCOM. Quest'ultimo ha introdotto sanzioni record fino a 250mila euro per la pubblicità di giochi non regolamentati e fino a 600mila euro per le violazioni sui contenuti. Nel 2025 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha oscurato più di 1.100 siti web irregolari, il 36% in più rispetto all'anno precedente, come dichiarato dal direttore Roberto Alesse. Anche nel 2026 i ritmi sono crescenti, con un aumento del 17% sullo stesso periodo del 2025.