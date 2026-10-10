Lo youtuber, vero nome David Cánovas Martínez, è una delle star del web più seguite al mondo, celebre soprattutto per i suoi video e dirette dedicate ai videogiochi. Finito al centro delle polemiche, l'influencer ha scritto un post su X chiarendo che la multa riguarda la società e non lui come persona. "Non ho problemi se vengo multato, ma non è questo il caso" ha chiosato "TheGrefg". Il ragazzo, originario di Murcia, ha sottolineato che la sua partecipazione alla promozione della lotteria non lo rende responsabile dell'illecito.