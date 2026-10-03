Salerno, aveva in casa materiale per costruire bombe e armi con finalità terroristiche: arrestato 21enne

L'indagine era partita da una segnalazione dell'Aise, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali, sull'addestramento, sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico. Dagli accertamenti era inoltre emerso che avrebbe manifestato l'intenzione di realizzare azioni violente. Gli approfondimenti investigativi hanno portato alla richiesta e all'esecuzione di una perquisizione personale, locale e informatica. Nel corso dell'operazione gli investigatori hanno trovato sui dispositivi elettronici molti documenti, tra guide e manuali, con indicazioni sulla fabbricazione e sull'impiego di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Il materiale, secondo gli inquirenti, evidenzierebbe anche una piena adesione all'ideologia del radicalismo islamico.