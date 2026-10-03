Salerno, aveva in casa materiale per costruire bombe e armi con finalità terroristiche: arrestato 21enne
Dagli accertamenti era inoltre emerso che avrebbe manifestato l'intenzione di realizzare azioni violente
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Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata del 2 ottobre dalla Digos di Salerno e dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione al termine di una perquisizione disposta dalla Procura.
Trovate guide per fabbricazione e impiego di bombe
L'indagine era partita da una segnalazione dell'Aise, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali, sull'addestramento, sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico. Dagli accertamenti era inoltre emerso che avrebbe manifestato l'intenzione di realizzare azioni violente. Gli approfondimenti investigativi hanno portato alla richiesta e all'esecuzione di una perquisizione personale, locale e informatica. Nel corso dell'operazione gli investigatori hanno trovato sui dispositivi elettronici molti documenti, tra guide e manuali, con indicazioni sulla fabbricazione e sull'impiego di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Il materiale, secondo gli inquirenti, evidenzierebbe anche una piena adesione all'ideologia del radicalismo islamico.
Sequestrati coltelli, machete, pistole e munizioni
La perquisizione ha consentito inoltre di sequestrare due coltelli e un machete, lungo circa 50 centimetri. Trovate anche due pistole, una Colt e un revolver, che a una prima verifica risultavano essere armi a salve ma modificate in modo da avere un ciclo funzionale attivo. Sequestrate anche 107 munizioni a salve. Tutto il materiale è stato acquisito dagli investigatori per gli ulteriori accertamenti tecnici. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato in flagranza e condotto nel carcere di Fuorni. Le indagini proseguiranno ora per verificare eventuali ulteriori contatti, attività o progetti collegati alle ricerche effettuate sul web e al materiale sequestrato, anche attraverso gli accertamenti sui dispositivi informatici e sulle armi trovate.