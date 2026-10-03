Roma, nel cellulare aveva le istruzioni su come preparare bombe: anarchico arrestato con l'accusa di terrorismo
Contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito
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Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura.
Roma, arrestato anarchico con l'accusa di terrorismo
La misura restrittiva è stata emessa a conclusione di una complessa attività di indagine coordinata dalla procura capitolina e condotta dalla Digos della Questura di Roma, partita dal ferimento al volto del vice dirigente della Digos romana alla manifestazione del 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. La perquisizione seguita e i successivi approfondimenti hanno portato alla scoperta nei dispositivi elettronici in uso all'anarchico arrestato delle istruzioni per ordigni e sabotaggi.
L'uomo è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e deve rispondere anche di lesioni aggravate e permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, proprio in relazione al ferimento del funzionario della Digos.