L'indagine dopo il corteo pro Cospito

Roma, nel cellulare aveva le istruzioni su come preparare bombe: anarchico arrestato con l'accusa di terrorismo

Contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito

03 Ott 2026 - 08:41
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Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura. 

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 La misura restrittiva è stata emessa a conclusione di una complessa attività di indagine coordinata dalla procura capitolina e condotta dalla Digos della Questura di Roma, partita dal ferimento al volto del vice dirigente della Digos romana alla manifestazione del 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. La perquisizione seguita e i successivi approfondimenti hanno portato alla scoperta nei dispositivi elettronici in uso all'anarchico arrestato delle istruzioni per ordigni e sabotaggi.

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L'uomo è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e deve rispondere anche di lesioni aggravate e permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, proprio in relazione al ferimento del funzionario della Digos.

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