Roma, nel cellulare aveva le istruzioni su come preparare bombe: anarchico arrestato con l'accusa di terrorismo

La misura restrittiva è stata emessa a conclusione di una complessa attività di indagine coordinata dalla procura capitolina e condotta dalla Digos della Questura di Roma, partita dal ferimento al volto del vice dirigente della Digos romana alla manifestazione del 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito, durante la quale ci furono momenti di tensione. La perquisizione seguita e i successivi approfondimenti hanno portato alla scoperta nei dispositivi elettronici in uso all'anarchico arrestato delle istruzioni per ordigni e sabotaggi.