Continua la stretta del Brasile sulle scommesse online. Sono 13.241 i siti di betting oscurati dopo l'entrata in vigore, lo scorso 25 settembre, della nuova legge voluta dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Il provvedimento vieta su tutto il territorio nazionale la gestione, l'offerta, l'intermediazione e la pubblicità delle cosiddette "bets", includendo sia le scommesse sportive sia i giochi d'azzardo virtuali.