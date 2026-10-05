Brasile, la deputata transessuale Erika Hilton è la donna più votata della storia alla Camera: 1,6 milioni di preferenze

La politica brasiliana transessuale Erika Hilton ha stabilito un nuovo record nella storia della Camera dei deputati verdeoro, diventando la donna più votata di sempre. La deputata, nata uomo 33 anni fa, è attiva nelle file del Partito socialismo e libertà (Psol) di San Paolo, ed è stata rieletta con 1.596.472 voti, pari al 5,9% dei voti espressi nello Stato. Hilton ha così superato il precedente primato, stabilito nel 2018 da Joice Hasselmann, eletta a San Paolo con 1.078.666 voti. La deputata del Psol è inoltre la seconda parlamentare nella storia del Paese a superare la soglia del milione di preferenze per la Camera.