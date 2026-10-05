Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno: sfida decisiva al ballottaggio

L'affluenza si è attestata al 79%, sostanzialmente in linea con le precedenti elezioni. Nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza necessaria per chiudere la partita al primo turno e saranno quindi Bolsonaro e Lula a contendersi la presidenza fra tre settimane. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, è alla sua prima corsa per la presidenza, mentre Lula punta a ottenere un quarto mandato non consecutivo alla guida del Brasile.