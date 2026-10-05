Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno: sfida decisiva al ballottaggio

Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa due milioni e mezzo di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. I candidati rimasti fuori dal secondo turno hanno raccolto complessivamente circa il 12% dei consensi.
"Questo voto segna la fine della stagione del Pt"
Commentando a Brasilia il risultato del primo turno, Flavio Bolsonaro ha sostenuto che il voto rappresenti una bocciatura del partito del presidente uscente. "Questo voto segna la fine della stagione del Pt, del partito di Lula", ha dichiarato. Il candidato ha poi rivolto lo sguardo al secondo turno: "I brasiliani hanno scelto il cambio. Tra tre settimane i brasiliani, al ballottaggio, diranno la parola fine definitiva contro questo governo corrotto", ha concluso.
Il ballottaggio il 25 ottobre
L'affluenza si è attestata al 79%, sostanzialmente in linea con le precedenti elezioni. Nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza necessaria per chiudere la partita al primo turno e saranno quindi Bolsonaro e Lula a contendersi la presidenza fra tre settimane. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, è alla sua prima corsa per la presidenza, mentre Lula punta a ottenere un quarto mandato non consecutivo alla guida del Brasile.