Flávio Bolsonaro, nato a Resende - nello Stato di Rio de Janeiro - il 30 aprile 1981, è il figlio maggiore dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, al momento detenuto per una condanna a 27 anni e 3 mesi per aver tentato un colpo di Stato in seguito alla sconfitta contro Lula nelle elezioni del 2022. Laureato in giurisprudenza, Bolsonaro jr. si è affacciato prestissimo al mondo della politica: ha iniziato la sua carriera a 21 anni e non l'ha più lasciata. Nel 2002 si è candidato - ed è stato eletto - come deputato per lo Stato di Rio de Janeiro con il Partito dei Progressisti: fu il primo dei suoi quattro mandati. Nel 2018 è stato eletto senatore e lo sarà fino alla fine di questa legislatura. Nella vita privata, è sposato con Fernanda Antunes Figueira, dalla quale ha avuto le due figlie Carolina e Luiza.