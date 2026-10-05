Brasile, dalla carriera di senatore a candidato al posto del padre (in carcere): ecco chi è Flávio Bolsonaro
Conservatore, ma più moderato del padre, è stato designato dallo stesso Jair come suo successore alle presidenziali
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"Affido la cosa più importante nella vita di un padre: suo figlio, per salvare il nostro Brasile". È con queste parole che Jair Bolsonaro, poco più di un mese dopo il suo ingresso in carcere, aveva fatto sapere all'intero Paese di aver scelto Flávio come suo successore alle elezioni presidenziali. Ma Bolsonaro jr., in testa al primo turno contro l'attuale capo di Stato di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, non è soltanto l'erede del 38esimo presidente del gigante sudamericano, ma un uomo politico con una carriera alle spalle e un progetto in parte diverso da quello del padre.
Chi è
Flávio Bolsonaro, nato a Resende - nello Stato di Rio de Janeiro - il 30 aprile 1981, è il figlio maggiore dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, al momento detenuto per una condanna a 27 anni e 3 mesi per aver tentato un colpo di Stato in seguito alla sconfitta contro Lula nelle elezioni del 2022. Laureato in giurisprudenza, Bolsonaro jr. si è affacciato prestissimo al mondo della politica: ha iniziato la sua carriera a 21 anni e non l'ha più lasciata. Nel 2002 si è candidato - ed è stato eletto - come deputato per lo Stato di Rio de Janeiro con il Partito dei Progressisti: fu il primo dei suoi quattro mandati. Nel 2018 è stato eletto senatore e lo sarà fino alla fine di questa legislatura. Nella vita privata, è sposato con Fernanda Antunes Figueira, dalla quale ha avuto le due figlie Carolina e Luiza.
La distanza dal padre
Come il padre, anche Flávio è un conservatore, sebbene si sia presentato all'elettorato come una versione più pacata del radicale Jair. I suoi discorsi sono costellati di riferimenti a "Dio, patria, famiglia e libertà", ma anche di promesse di "salvare" il Brasile da corruzione e criminalità, la principale preoccupazione degli elettori. Al centro del suo programma, anche i prezzi elevati dei generi alimentari, il debito pubblico alle stelle, la burocrazia e politiche favorevoli per le imprese.
Ma, a differenza del padre Jair, Bolsonaro jr. ha scelto la carta della moderazione. E a riprova del suo essere "più centrista e moderato", ha fatto notare di essersi vaccinato contro il Covid per ben due volte. Lo scopo è quello di conquistare il tradizionale elettorato di centro-destra.
Tornata elettorale di successo per tutta la famiglia
Oltre a Flávio, anche gli altri quattro membri del clan familiare dell'ex presidente Jair hanno vinto nelle elezioni legislative: la moglie Michelle, i figli Carlos e Jair Renan e il fratello Renato. Il bilancio per la famiglia dell'ex capo di Stato è, al momento, di quattro vittorie confermate su sette candidati che hanno corso per incarichi legislativi nazionali e regionali, tutti sotto le insegne del Partito Liberale (Pl). Michelle Bolsonaro, moglie dell'ex presidente, si è assicurata il seggio al Senato in rappresentanza del Distretto Federale di Brasilia con il 29% dei voti. Sempre al Senato è stato eletto il figlio di Jair, Carlos Bolsonaro, che ha vinto con il 25% dei voti nello stato di Santa Catarina, uno dei grandi bastioni del bolsonarismo. Eletto anche Renato Bolsonaro, fratello dell'ex presidente, che ha ottenuto un seggio come deputato di San Paolo, mentre Jair Renan, figlio minore dell'ex presidente e consigliere comunale a Balneário Camboriú dal 2024, rappresenterà Santa Catarina, anch'egli alla Camera dei Deputati.
Non ce l'hanno fatta, invece, Rogéria Bolsonaro, l'ex moglie di Jair, che si era candida per un seggio alla Camera dei Deputati dello stato di Rio de Janeiro e Marcelo, cugino di Jair, candidato all'assemblea di Rio. Candidata alla stessa assemblea Valéria, moglie di un cugino di secondo grado, deve aspettare il calcolo dei resti per sapere se sarà eletta o meno.