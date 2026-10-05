Stati Uniti, arrestata presunta agente cinese: avrebbe spiato il figlio del presidente di Taiwan

L'Fbi ha arrestato in California una donna di 34 anni accusata di aver operato negli Stati Uniti come agente non registrata del governo cinese. Si tratta di Wanying "Heather" Zhang, residente a Irvine, che secondo l'accusa avrebbe condotto un'attività di sorveglianza su un familiare di un alto esponente del governo di Taiwan. I fatti contestati risalgono al 2025 e sarebbero avvenuti a Seattle. Le autorità statunitensi hanno successivamente identificato la persona sorvegliata come Lai Ting-yu, figlio del presidente taiwanese Lai Ching-te e residente negli Stati Uniti.
Secondo gli atti giudiziari, Zhang avrebbe organizzato il viaggio insieme a un complice e utilizzato tecniche volte a evitare di essere scoperta durante l'attività di sorveglianza. La 34enne avrebbe raccolto fotografie e video del bersaglio, oltre a informazioni sulle targhe dei veicoli, trasmettendo poi il materiale ai suoi presunti referenti cinesi. Le contestazioni nei confronti della donna restano allo stato di accusa.