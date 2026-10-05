Usa, sparatoria durante una festa di quartiere in Georgia: due morti e quasi 30 feriti

Due persone sono morte e quasi trenta sono rimaste ferite in una sparatoria scoppiata nella notte tra sabato 4 ottobre e domenica 5 durante una grande festa a Vienna, cittadina della Georgia meridionale, negli Stati Uniti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica e non sono stati annunciati arresti. Le vittime sono Jaquevion Jackson, 21 anni, di Cordele, e Macaleb Jackson, 23 anni, di Hawkinsville. Entrambi sono morti sul posto per le ferite da arma da fuoco.
Alla manifestazione, che si estendeva su un'area di quattro isolati, erano presenti oltre mille persone. Lo sceriffo della contea di Dooly, Craig Peavy, ha riferito che sono stati esplosi più di 50 colpi in almeno due punti distanti circa un isolato l'uno dall'altro. I feriti hanno un'età compresa tra i 14 e i 51 anni e sono stati trasferiti in diversi ospedali della regione. Alcuni si trovano in condizioni critiche. Le autorità hanno precisato che una parte di loro presenta ferite da arma da fuoco, mentre altre persone si sarebbero fatte male tentando di fuggire.