Usa, sparatoria durante una festa di quartiere in Georgia: due morti e quasi 30 feriti

Due persone sono morte e quasi trenta sono rimaste ferite in una sparatoria scoppiata nella notte tra sabato 4 ottobre e domenica 5 durante una grande festa a Vienna, cittadina della Georgia meridionale, negli Stati Uniti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica e non sono stati annunciati arresti. Le vittime sono Jaquevion Jackson, 21 anni, di Cordele, e Macaleb Jackson, 23 anni, di Hawkinsville. Entrambi sono morti sul posto per le ferite da arma da fuoco.