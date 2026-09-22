Turchia, sparatoria davanti a una scuola: feriti 4 studenti

Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu, in provincia di Manisa nella Turchia occidentale, alle ore 8 del 22 settembre. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Secondo quanto riferisce l'emittente nazionale Ntv, l'attacco ha avuto luogo davanti alla Turgutlu Inci Uzmez Vocational Technical and Anatolian High School. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso medico per prestare soccorso ai feriti. I feriti sono stati portati all'ospedale statale di Turgutlu dalle ambulanze. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti. Indaga la polizia locale: gli agenti hanno fatto partire una vera e propria caccia all'uomo per catturare l'aggressore che è fuggito a piedi.