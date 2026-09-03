Minneapolis, sparatoria nel centro città: tre morti compreso l'assalitore

Due persone sono state uccise e, in seguito, anche il sospettato è morto, in una sparatoria avvenuta in un condominio del centro di Minneapolis, secondo quanto riferito dalla polizia. Sono cinque i feriti, compresi alcuni agenti di polizia, due dei quali da colpi d'arma da fuoco, ha dichiarato il sergente di polizia Garrett Parten in una conferenza stampa. Una chiamata al 911 relativa a colpi d'arma da fuoco esplosi contro l'edificio è arrivata poco dopo le 16:30 e gli agenti sono entrati nell'edificio tre minuti dopo, trovando le vittime all'interno del grattacielo, ha detto Parten. Hanno sentito altri spari e li hanno seguiti a un piano superiore, dove hanno trovato "una foschia che limitava significativamente la loro visibilità", ha detto. L'FBI sta intervenendo e "offrirà tutte le risorse necessarie per assistere le autorità locali", ha dichiarato il direttore Kash Patel in un post sulla piattaforma social X.