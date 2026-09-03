CINQUE I FERITI

Minneapolis, sparatoria nel centro città: tre morti compreso l'assalitore

Tra i feriti ci sarebbero anche alcuni agenti della polizia

03 Set 2026 - 06:45
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Due persone sono state uccise e, in seguito, anche il sospettato è morto, in una sparatoria avvenuta in un condominio del centro di Minneapolis, secondo quanto riferito dalla polizia. Sono cinque i feriti, compresi alcuni agenti di polizia, due dei quali da colpi d'arma da fuoco, ha dichiarato il sergente di polizia Garrett Parten in una conferenza stampa. Una chiamata al 911 relativa a colpi d'arma da fuoco esplosi contro l'edificio è arrivata poco dopo le 16:30 e gli agenti sono entrati nell'edificio tre minuti dopo, trovando le vittime all'interno del grattacielo, ha detto Parten. Hanno sentito altri spari e li hanno seguiti a un piano superiore, dove hanno trovato "una foschia che limitava significativamente la loro visibilità", ha detto. L'FBI sta intervenendo e "offrirà tutte le risorse necessarie per assistere le autorità locali", ha dichiarato il direttore Kash Patel in un post sulla piattaforma social X.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
minneapolis
sparatoria
morti

Sullo stesso tema